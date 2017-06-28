Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Игорь Портнягин: Решил поменять обстановку и хочу обрести второе дыхание в «Урале»

Источник:  ФК «Урал»Комментарии

Нападающий Игорь Портнягин прокомментировал свой переход из московского «Локомотива» в «Урал».

- Хотел бы поблагодарить президента и тренерский штаб «Урала» за оказанное доверие. Попытаюсь принести максимальную пользу клубу.

В последнее время у меня не все получалось по ряду объективных причин, поэтому решил поменять обстановку и хочу обрести второе дыхание в «Урале».

Пока больше общаюсь с административным штабом, с реабилитологом, потому что мы набираем физическую форму, много занимаемся. С капитаном команды общаюсь, с молодыми ребятами.

Потребуется время, чтобы набрать форму, но я в себе уверен, поэтому все будет хорошо, - цитирует Портнягина официальный сайт клуба.

Напомним, Игорь будет играть за команду из Екатеринбурга на правах аренды. 




Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Паредес пройдет медосмотр в «Зените» до конца неделиПолузащитник «Ромы» Леандро Паредес продолжит карьеру в «Зените», сообщает итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.Манолас недоволен, что «Зенит» хочет платить ему в рубляхЗащитник «Ромы» Костас Манолас опоздал на медобследование «Зенита» из-за несогласия по зарплате.Гаджиев подпишет новый контракт с «Амкаром»Пермский «Амкар» продлит действующий контракт с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым.Манолас не смог вовремя прибыть на медосмотр в «Зените», но это не помешает переходуСегодня защитник «Ромы» Костас Манолас должен пройти медосмотр в «Зените». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Спартак» хочет второго Фернандо, а «Зенит» близок к супертрансферу (видео)«Спартак» хочет второго Фернандо, а «Зенит» близок к супертрансферу (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Германия и Испания сыграют в финале молодежного Евро, Алвес попрощался с «Юве», а Эвер Банега перешел в «Севилью». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.Миодраг Божович: Минимальная задача на сезон – занять 10 местоГлавный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о задачах команды на предстоящий сезон.Николай Димитров: Сейчас нужно думать о нашей физической готовностиПолузащитник «Урала» Николай Димитров, автор победного мяча в ворота «Анкарана» (1:0) в товарищеском матче на сборе в Австрии, поделился впечатлениями от игры.«Зенит» подпишет Маноласа? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» подпишет Маноласа? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.Манолас в среду пройдет медобследование в «Зените», Паредес близок к переходу в команду МанчиниВ ближайшее время «Зенит» могут пополнить сразу два игрока «Ромы». Это Костас Манолас и Леандро Паредес.Пошкус возглавил молодежную команду «Амкара»Бывший нападающий самарских «Крыльев Советов» и «Зенита» Робертас Пошкус возглавил молодежную команду «Амкара», сообщает официальный сайт пермского клуба.Германия обыграла Англию в полуфинале молодежного Евро, Павон близок к переходу в «Зенит», Марадону сватают в сборную России. Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей сегодняшнего дня.«Анжи» и «Клуж» сыграли вничьюТоварищеский матч между румынским «Клужем» и махачкалинским «Анжи» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.«Арсенал» проиграл «Вольфсбергу» в первом матче БожовичаФутболисты тульского «Арсенала» уступили австрийскому «Вольфсбергу» в товарищеской игре на учебно-тренировочном сборе в Австрии.«Спартак» интересуется полузащитником «Васко да Гама» ДугласомИнтерес к полузащитнику бразильского клуба «Васко да Гама» Дугласу Луису проявляет «Спартак».Роман Зобнин: Сегодня сняли швы, через 2 недели начну бегатьПолузащитник московского «Спартака» Роман Зобнин рассказал о восстановлении после травмы, полученной за национальную сборную в начале июня.Младший брат «Зенита». Как «Тосно» укрепляется перед дебютом в РФПЛМладший брат «Зенита». Как «Тосно» укрепляется перед дебютом в РФПЛ«Тосно» впервые в истории вышел в РФПЛ, в связи с чем «Советский спорт» рассказывает о солидном укрепленнии клуба из Ленинградской области.Президент «Боки Хуниорс» о Павоне в «Зените»: Сегодня я могу подтвердить переходПрезидент «Боки Хуниорс» Даниэль Анжеличи прокомментировал новость о том, что нападающий команды Кристиан Павон может перейти в «Зенит». Он сказал, что подтверждают эту информацию.«Тосно» арендовал Кутина у «Спартака»«Спартак» и «Тосно» договорились об аренде защитника Дениса Кутина. Об этом сообщает официальный сайт «Спартака».Илья Геркус: Если Ари потребуется помощь в получении российского гражданства, мы ее окажемПрезидент московского «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал информацию о желании нападающего команды Ари сыграть за сборную России на чемпионате мира.
Теннис
Джокович готов помочь Борису Беккеру, которого объявили банкротом
Хоккей
Президент «Коламбуса»: У меня были переговоры с агентом Ковальчука
Биатлон
У Дмитрия Малышко украли два гидроцикла
Бокс
Бернард Хопкинс: В поединке Головкина и Альвареса будет много крови на лицах, еще больше - на трусах Канело
все новости
Урал
Уралкалендарьстатистика
Игорь Портнягин
Игорь Портнягинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости