Игорь Портнягин: Решил поменять обстановку и хочу обрести второе дыхание в «Урале»

Нападающий Игорь Портнягин прокомментировал свой переход из московского «Локомотива» в «Урал».

- Хотел бы поблагодарить президента и тренерский штаб «Урала» за оказанное доверие. Попытаюсь принести максимальную пользу клубу.

В последнее время у меня не все получалось по ряду объективных причин, поэтому решил поменять обстановку и хочу обрести второе дыхание в «Урале».

Пока больше общаюсь с административным штабом, с реабилитологом, потому что мы набираем физическую форму, много занимаемся. С капитаном команды общаюсь, с молодыми ребятами.

Потребуется время, чтобы набрать форму, но я в себе уверен, поэтому все будет хорошо, - цитирует Портнягина официальный сайт клуба.

Напомним, Игорь будет играть за команду из Екатеринбурга на правах аренды.











