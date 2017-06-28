Нигериец Оньекуру перешел в «Эвертон»

Нигерийский нападающий Генри Оньекуру стал игроком «Эвертона». Об этом сообщил сам футболист.

На официальном сайте «Эвертона» этой информации пока нет, но сам игрок в своем Instagram сообщил: «Очень счастлив перейти в «Эвертон». Также он выложил фотографию на фоне эмблемы клуба.

Предыдущим клубом 20-летнего нигерийца был бельгийский «Эйпен». В прошлом сезоне в 41 матче он забил 24 мяча при девяти голевых передачах.