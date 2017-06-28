Нигериец Оньекуру перешел в «Эвертон»
Источник: InstagramКомментарии
Нигерийский нападающий Генри
Оньекуру стал игроком «Эвертона». Об
этом сообщил сам футболист.
На официальном сайте «Эвертона»
этой информации пока нет, но сам игрок в своем Instagram сообщил: «Очень счастлив перейти в «Эвертон». Также он выложил
фотографию на фоне эмблемы клуба.
Предыдущим клубом 20-летнего
нигерийца был бельгийский «Эйпен». В прошлом сезоне в 41 матче он забил 24 мяча
при девяти голевых передачах.
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