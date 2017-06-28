Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Флорида» готова продлить контракт с Ягром при условии снижения его зарплаты

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

45-летний чешский форвард Яромир Ягр может продолжить карьеру в клубе НХЛ «Флорида Пантерс». 

Однако «Пантеры» готовы подписать Ягра только в том случае, если он согласится на снижение оклада.

В сезоне-2016/17 зарплата ветерана составляла 4 миллиона долларов, и еще 1,5 миллиона Ягр получил в виде бонусов за то, что провел не менее 45 матчей в регулярном чемпионате.

В прошедшем сезоне Яромир набрал 46 очков (16+30) в 82 проведенных матчах.

Отметим, что Ягр дебютировал в НХЛ еще в 1990 году. За карьеру в лиге он набрал 1914 очков (второй результат в истории после Уэйна Гретцки).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Александр Гуськов: Допускаю, что Гавриков сам выбрал СКААлександр Гуськов: Допускаю, что Гавриков сам выбрал СКА«Советский спорт» обсуждает последние трансферные новости КХЛ и НХЛ с хоккейным экспертом Александром Гуськовым.Президент «Коламбуса»: У меня были переговоры с агентом КовальчукаПрезидент «Коламбуса» Джон Дэвидсон рассказал, что клуб заинтересован в российском нападающем Илье Ковальчуке.Тянулин подпишет просмотровый контракт с «Ак Барсом»Нападающий Артур Тянулин, последние два сезона выступавший за «Оттаву», подпишет просмотровый контракт с «Ак Барсом». Об этом сообщает «БИЗНЕС Online».На Радулова упадет мешок денег? Изучаем, где продолжит карьеру яростный форвардНа Радулова упадет мешок денег? Изучаем, где продолжит карьеру яростный форвардКруг сужается. Через несколько дней мы узнаем, в какой клуб перейдет Александр Радулов. И не факт, что это будет НХЛ.Александр Гуськов: Панарин в «Коламбусе» не потеряетсяХоккейный эксперт Александр Гуськов в интервью «Советскому спорту» рассказал о перспективах Артемия Панарина в «Коламбусе».Малкин и Гончар привезут Кубок Стэнли в МосквуНападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин и тренер команды Сергей Гончар привезут Кубок Стэнли в Москву в июле. Об этом ТАСС сообщил агент Малкина и Гончара Геннадий Ушаков.Панарин попрощался с болельщиками и партнерами по «Чикаго»Нападающий Артемий Панарин попрощался с болельщиками «Чикаго».Агент Задорова: Если не придем к соглашению с «Колорадо», то будем обсуждать возможность выступления в КХЛАгент Никиты Задорова Александр Тыжных поделился мнением о возможном возвращении российского защитника «Колорадо» в КХЛ.Агент: Новый обмен Панарина в ближайшее время маловероятенДэн Мильштейн, агент нападающего «Коламбуса» Артемия Панарина, рассказал о возможности обмена российского форварда в другой клуб НХЛ.Андрей Шестаков: Если Гавриков последует примеру Панарина, его ждет большое будущееКомментатор матчей СКА на петербургском телевидении Андрей Шестаков в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о переходе Владислава Гаврикова в армейский клуб.Агент Гусева: У Никиты есть аргументы, чтобы выступать за СКА в олимпийский сезонАгент нападающего СКА Никиты Гусева Дэн Мильштейн, рассказал, что его клиент останется в КХЛ еще на сезон.Почему не выбрали Могильного и Тихонова?Почему не выбрали Могильного и Тихонова?Зал хоккейной славы в Торонто объявил имена новых лауреатов. Среди них не оказалось Александра Могильного и Виктора Тихонова.«Гаврикову полезно остаться в России…» СКА сделал подсечку американскому клубу«Гаврикову полезно остаться в России…» СКА сделал подсечку американскому клубуОдин из лучших защитников сборной России Владислав Гавриков решил остаться в КХЛ, хотя его активно звали в «Коламбус».Андрей Назаров: От обмена Панарина «Чикаго» не выиграл ни в хоккейном плане, ни в финансовомГлавный тренер «Нефтехимика» Андрей Назаров прокомментировал обмен российского нападающего Артемия Панарина из «Чикаго» в «Коламбус».Патрик Кейн, узнав об обмене, воскликнул: «Я люблю Артемия Панарина!» (видео)Патрик Кейн, узнав об обмене, воскликнул: «Я люблю Артемия Панарина!» (видео)Пара штрихов, что еще мы будем вспоминать о минувшем драфте новичков НХЛ.Скаут НХЛ: Свечникова могут выбрать под первым номером в следующем годуСотрудник Центрального скаутского бюро НХЛ Дэвид Грегори поделился мнением о перспективах нападающего Андрея Свечникова, который сейчас выступает в АХЛ и может стать одним из лидеров драфта-2018.Вратарь «Динамо СПб» Устименко: Никак не ожидал, что меня выберут на драфте НХЛ под 80-м номеромВратарь команды МХЛ «Динамо СПб» Кирилл Устименко поделился впечатлениями от прошедшего в Чикаго драфта НХЛ, где 18-летний хоккеист был выбран под общим 80-м номером «Филадельфией»Джордж Макфи: Не думаю, что драфт расширения можно было отработать лучшеГенеральный менеджер «Вегас Голден Найтс» Джордж Макфи дал высокую оценку работе клуба на драфте расширения.Главный тренер «Чикаго»: Порой приходится принимать решения исходя из интересов бизнесаГлавный тренер «Чикаго» Джоэл Кенневилль поделился эмоциями от последних изменений в составе команды.Вице-президент «Чикаго»: В этом году уделили больше внимания защитникам. Это золотой запас любого клубаГенеральный менеджер и старший вице-президент «Чикаго» Стэн Боумэн поделился эмоциями от прошедшего драфта.
Теннис
Джокович готов помочь Борису Беккеру, которого объявили банкротом
Хоккей
Президент «Коламбуса»: У меня были переговоры с агентом Ковальчука
Биатлон
У Дмитрия Малышко украли два гидроцикла
Бокс
Бернард Хопкинс: В поединке Головкина и Альвареса будет много крови на лицах, еще больше - на трусах Канело
все новости
Флорида
Флоридакалендарьстатистика
Яромир Ягр
Яромир Ягрвсе новости
НХЛ
НХЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости