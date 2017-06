«Флорида» готова продлить контракт с Ягром при условии снижения его зарплаты

45-летний чешский форвард Яромир Ягр может продолжить карьеру в клубе НХЛ «Флорида Пантерс».

Однако «Пантеры» готовы подписать Ягра только в том случае, если он согласится на снижение оклада.

В сезоне-2016/17 зарплата ветерана составляла 4 миллиона долларов, и еще 1,5 миллиона Ягр получил в виде бонусов за то, что провел не менее 45 матчей в регулярном чемпионате.

To be clear, #FlaPanthers want Jaromir Jagr back just not at last year's money apparently. I assume he is seeing what else is out there. pic.twitter.com/B1m70QCOlo