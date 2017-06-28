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Спортивный психолог: При таком раскладе сил сборная России опозориться на ЧМ

Степан Чаушьян
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Психолог-конфликтолог, Валерий Соколюк, специализирующийся на спортивной психологии рассказал, что ждет команду, если тренер не сможет снизить влияние личного фактора на формирование команды.

- Тут можно смело говорить о том что у тренера есть проблемы как минимум с некоторыми членам команды, уверен Соколюк, - А если еще учесть историю взаимоотношений Черчесова с Денисовым, то картинка складывается совсем неблагоприятная. При таком раскладе сил наша сборная просто опозориться на ЧМ. Распри внутри коллектива, всегда верный путь к поражению. По крайней мере, у большей части наших соперников сплочённость находится на значительно более высоком уровне.

Напомним, что после вылета сборной России из розыгрыша Кубка конфедераций на групповом этапе, нападающие «Зенита» Александр Кокорин и Артем Дзюба, оставшиеся вне заявки национальной команды. отправили в сеть «послание», руками изобразив усы. В России это восприняли, как «привет» главному тренеру сборной.
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