Спортивный психолог: При таком раскладе сил сборная России опозориться на ЧМ
Психолог-конфликтолог, Валерий Соколюк, специализирующийся
на спортивной психологии рассказал, что ждет команду, если тренер не сможет
снизить влияние личного фактора на формирование команды.
- Тут можно смело говорить о том что у тренера есть проблемы
как минимум с некоторыми членам команды, уверен Соколюк, - А если еще учесть
историю взаимоотношений Черчесова с Денисовым, то картинка складывается совсем
неблагоприятная. При таком раскладе сил наша сборная просто опозориться на ЧМ.
Распри внутри коллектива, всегда верный путь к поражению. По крайней мере, у
большей части наших соперников сплочённость находится на значительно более
высоком уровне.
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