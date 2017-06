Фредди Роуч: Пакьяо стремится к реваншу с Мэйвезером. Для этого нужно эффектно нокаутировать Хорна

Знаменитый тренер Фредди Роуч рассказал о дальнейших планах своего самого известного подопечного Мэнни Пакьяо.

- Мэнни стремится к реваншу с Мэйвезером. Чтобы добиться этого, его ближайшее выступление должно быть впечатляющим.

Сам Пакьяо не любит предсказывать нокауты, но я вполне могу сделать это. Уверен, что он срубит Хорна быстро и эффектно, - заявил Роуч.

Roach Warns Horn: This is Going To Be a Short and Sweet KO! https://t.co/YplWzwyGYG #boxing pic.twitter.com/zzriOEPE6b