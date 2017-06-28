Фредди Роуч: Пакьяо стремится к реваншу с Мэйвезером. Для этого нужно эффектно нокаутировать Хорна
Знаменитый тренер Фредди Роуч рассказал о дальнейших планах своего самого известного подопечного Мэнни Пакьяо.
- Мэнни стремится к реваншу с Мэйвезером. Чтобы добиться этого, его ближайшее выступление должно быть впечатляющим.
Сам Пакьяо не любит предсказывать нокауты, но я вполне могу сделать это. Уверен, что он срубит Хорна быстро и эффектно, - заявил Роуч.
Roach Warns Horn: This is Going To Be a Short and Sweet KO! https://t.co/YplWzwyGYG #boxing pic.twitter.com/zzriOEPE6b— BoxingScene.com (@boxingscene) 28 июня 2017 г.
Напомним, поединок чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо с австралийцем Джеффом Хорном состоится 2 июля в Брисбене.
В мае 2015 года филиппинец уступил по очкам Флойду Мэйвезеру-младшему. Это его последнее поражение на сегодняшний день.
Мэйвезер 26 августа в Лас-Вегасе сразится со звездой ММА ирландцем Конором Макгрегором.