Фредди Роуч: Пакьяо стремится к реваншу с Мэйвезером. Для этого нужно эффектно нокаутировать Хорна

Знаменитый тренер Фредди Роуч рассказал о дальнейших планах своего самого известного подопечного Мэнни Пакьяо.

- Мэнни стремится к реваншу с Мэйвезером. Чтобы добиться этого, его ближайшее выступление должно быть впечатляющим.

Сам Пакьяо не любит предсказывать нокауты, но я вполне могу сделать это. Уверен, что он срубит Хорна быстро и эффектно, - заявил Роуч.

Напомним, поединок чемпиона мира по версии WBO в полусреднем весе Мэнни Пакьяо с австралийцем Джеффом Хорном состоится 2 июля в Брисбене.

В мае 2015 года филиппинец уступил по очкам Флойду Мэйвезеру-младшему. Это его последнее поражение на сегодняшний день.

Мэйвезер 26 августа в Лас-Вегасе сразится со звездой ММА ирландцем Конором Макгрегором.

