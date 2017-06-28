«Арсенал» ведет переговоры о трансфере Лемара

Полузащитник «Монако» Тома Лемар может стать игроком лондонского «Арсенала». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Daily Mail, переговоры проходят успешно и могут завершиться переходом игрока в «Арсенал» в летнее межсезонье. Сумма трансфера в таком случае составит около 30 миллионов фунтов.

В минувшем сезоне 21-летний Тома Лемар провел 55 матчей за «Монако» и забил 14 мячей при 17 голевых передачах.