«Арсенал» ведет переговоры о трансфере Лемара
Источник: Daily MailКомментарии
Полузащитник «Монако»
Тома Лемар может стать игроком лондонского «Арсенала». Об этом сообщают британские
СМИ.
Как информирует Daily Mail, переговоры проходят успешно и могут завершиться переходом игрока в «Арсенал»
в летнее межсезонье. Сумма трансфера в таком случае составит около 30 миллионов
фунтов.
В минувшем сезоне
21-летний Тома Лемар провел 55 матчей за «Монако» и забил 14 мячей при 17
голевых передачах.
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