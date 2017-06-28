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Полоз бесплатно перешел в «Зенит»

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Нападающий сборной России Дмитрий Полоз продолжит карьеру в «Зените».

Сегодня официальный сайт «Ростова» сообщил о том, что игрок покидает донскую команду на правах свободного агента. Следующим клубом Полоза стал питерский «Зенит».

Напомним, что Полоз выступал за «Ростов» с января 2012 года. В составе желто-синих футболист стал обладателем Кубка России, а также завоевал серебряные медали РФПЛ сезона 2015/2016.

Дмитрий Полоз: «Ростов» дал мне путь в большой футбол

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