Ерохин стал игроком «Зенита»
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Полузащитник сборной России Александр Ерохин покинул «Ростова» подписал контракт с «Зенитом» на правах свободного агента.
В ближайшее время игрок присоединится к питерскому клубу.
Напомним, что Ерохин выступал за «Ростов» с февраля 2016 года. В составе желто-синих футболист завоевал серебряные медали РФПЛ сезона 2015/2016.
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