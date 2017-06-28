«Ювентус» проявляет интерес к Орье

Защитник «ПСЖ» Серж Орье может перейти в «Ювентус». Об этом сообщают французские СМИ.

Как информирует France Football, «Ювентус» обратил внимание на Орье в связи с уходом Даниэла Алвеса. Француз может сыграть как на левом, так и на правом фланге защиты. Ранее сообщалось, что Орье хочет уйти, хотя парижский клуб намерен предложить ему трехлетний контракт.

В минувшем сезоне 24-летний Серж Орье провел 32 матча за «ПСЖ». В его активе пять голевых передач.