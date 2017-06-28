«Ювентус» проявляет интерес к Орье
Источник: France FootballКомментарии
Защитник «ПСЖ» Серж Орье
может перейти в «Ювентус». Об этом сообщают французские СМИ.
Как информирует France
Football, «Ювентус» обратил внимание на Орье в связи с уходом Даниэла
Алвеса. Француз может сыграть как на левом, так и на правом фланге защиты.
Ранее сообщалось, что Орье хочет уйти, хотя парижский клуб намерен предложить
ему трехлетний контракт.
В минувшем сезоне
24-летний Серж Орье провел 32 матча за «ПСЖ». В его активе пять голевых передач.
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