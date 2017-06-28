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Вячеслав Малафеев: «Зенит» сделал шаг в очень притягательное прошлое

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал последние перестановки в руководстве петербургского клуба.

- Последнее время клуб показывал не те результаты, которые хотелось бы видеть. Безусловно, изменения были необходимы. Но назначить человека без опыта, авторитета и желания было бы неправильно. Поэтому, образно говоря, сейчас сделан шаг в прошлое.

Но прошлое это очень притягательное - при Фурсенко «Зенит» побеждал в Кубке УЕФА, Суперкубке Европы и обеспечивал себе первое за 23 года чемпионство. Это ностальгия. И сейчас люди могут поверить в возвращение к былым вершинам, эти перестановки дают надежду болельщикам. Потому что в последние годы слишком много муссировалось сплетен, слухов, слишком много было конфликтов вокруг клуба, а о футбольной составляющей практически не говорили, - рассказал Малафеев.

Напомним, Сергей Фурсенко был назначен на пост президента «Зенита», а новым главным тренером команды по окончании сезона-2016/17 стал итальянец Роберто Манчини. 

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