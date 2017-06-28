Дмитрий Полоз: «Ростов» дал мне путь в большой футбол

Нападающий Дмитрий Полоз попрощался с «Ростовом».

– Эти почти шесть лет в «Ростове» были самыми лучшими в моей жизни. Здесь я встретил друзей, женился, тут у меня родился сын. Именно «Ростов» дал мне путь в большой футбол, сделал из меня игрока, и это я всегда буду помнить и ценить. Вместе с «Ростовом» я выиграл Кубок России, мы заняли второе место в РФПЛ, выдали лучший сезон в еврокубках и подарили всей стране незабываемые эмоции. Последние два сезона были уникальными. Чувства, которые я испытывал, выходя на каждый матч в футболке Ростова, желаю испытать каждому!

– Настало время двигаться дальше. Спасибо всем болельщикам за поддержку, вы сердце клуба! Тренеры, игроки приходят и уходят, но вы будете всегда, оставайтесь с командой во время взлетов и падений. «Ростов» останется в моем сердце навсегда! – приводит слова Полоза официальный сайт «Ростова».

Напомним, что Полоз выступал за «Ростов» с января 2012 года. В составе желто-синих футболист стал обладателем Кубка России, а также завоевал серебряные медали РФПЛ сезона 2015/2016.

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