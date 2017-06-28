Александр Ерохин: Победы «Ростова» останутся в памяти навсегда

Полузащитник Александр Ерохин попрощался с «Ростовом».

– Уважаемые болельщики, хочу сказать Вам спасибо за то, как вы приняли меня в нашей дружной семье ФК «Ростов». Вашу поддержку я чувствовал каждый матч и каждый день! Все вместе мы пережили незабываемые эмоции и одержали очень важные победы, которые останутся в памяти на всю жизнь!

– Спасибо тренерскому штабу и персоналу, благодаря профессионализму которых, команда прогрессировала и завоевала серебро премьер-лиги и достойно представляла Россию в Лиге Чемпионов и Лиге Европы! Ростов – это футбольный город и я уверен, что болельщики смогут сохранить этот футбольный дух, а «Ростов» добьется еще больших успехов, – приводит слова Ерохина официальный сайт донского клуба.

Напомним, что Ерохин выступал за «Ростов» с февраля 2016 года. В составе желто-синих футболист завоевал серебряные медали РФПЛ сезона 2015/2016.

Ерохин стал игроком «Зенита»