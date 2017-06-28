Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Александр Ерохин: Победы «Ростова» останутся в памяти навсегда

Николай Резван
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Полузащитник Александр Ерохин попрощался с «Ростовом».

– Уважаемые болельщики, хочу сказать Вам спасибо за то, как вы приняли меня в нашей дружной семье ФК «Ростов». Вашу поддержку я чувствовал каждый матч и каждый день! Все вместе мы пережили незабываемые эмоции и одержали очень важные победы, которые останутся в памяти на всю жизнь!

– Спасибо тренерскому штабу и персоналу, благодаря профессионализму которых, команда прогрессировала и завоевала серебро премьер-лиги и достойно представляла Россию в Лиге Чемпионов и Лиге Европы! Ростов – это футбольный город и я уверен, что болельщики смогут сохранить этот футбольный дух, а «Ростов» добьется еще больших успехов, – приводит слова Ерохина официальный сайт донского клуба.

Напомним, что Ерохин выступал за «Ростов» с февраля 2016 года. В составе желто-синих футболист завоевал серебряные медали РФПЛ сезона 2015/2016.

Ерохин стал игроком «Зенита»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Фурсенко: У «Зенита» нет намерения вернуть ХалкаПрезидент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о нынешних приоритетах в трансферной политике клуба.Полоз и Ерохин в «Зените». Михаил Борзыкин – о том, как это будетПолоз и Ерохин в «Зените». Михаил Борзыкин – о том, как это будетОбозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин – о новых трансферах «Зенита».Гурам Аджоев: Торбинский однозначно может усилить игру «Арсенала»Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев подтвердил информацию о том, что состав команды может пополнить 33-летний полузащитник Дмитрий Торбинский.Юнус-Бек Евкуров: В российском футболе должно быть не более 10-20% легионеровГлава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров сказал, что он выступает за серьезное ограничение количества легионеров в российском футболе.Агент Аднана опроверг новость о возможном переходе в ЦСКАИракскому полузащитнику «Удинезе» Али Аднану не поступало предложения от московского ЦСКА или других российских клубов. Об это заявил агент игрока Хаджи Мурад.«Зенит» выплатил Луческу компенсацию за расторжение контракта в размере 2,5 миллионов евроБывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу урегулировал финансовые разногласия со своей бывшей командой.Иракский защитник «Удинезе» Аднан может перейти в ЦСКАЦСКА проявляет интерес к защитнику «Удинезе» и сборной Ирака Али Аднану. Об этом сообщают итальянские СМИ.Анатолий Бышовец: С приходом Ерохина и Полоза в «Зените» возрастает конкуренция. Команда будет играть удачноЗаслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал переход в «Зенит» двух футболистов «Ростова» и сборной России - Александра Ерохина и Дмитрия Полоза.Исполнительный директор «Амкара» Маслов продлил контракт на три годаИсполнительный директор «Амкара» Денис Маслов продлил контракт с клубом на три года. Об этом сообщает официальный сайт «Амкара».Агент: У Ротаня были предложения из России, которые он не мог принять по политическим причинамАгент Вячеслав Заховайло сказал, что у бывшего полузащитника «Днепра» Руслана Ротаня были предложения из России. Напомним, что Ротань перешел в пражскую «Славию».Уругвайский форвард Гомес стал игроком «Сельты»«Сельта» подписала уругвайского нападающего Макисимилано Гомеса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.Дмитрий Полоз: Манчини сказал, что нуждается во мне и хотел бы видеть в «Зените»Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.Мигель Данни и штаны «Динамо». Колонка Сергея МикуликаМигель Данни и штаны «Динамо». Колонка Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» – о том, почему Мигель Данни выбрал «Славию», а не «Динамо».Дьеду перешел из «Анже» в «Бристоль Сити»Сенегальский нападающий Фамара Дьеду покинул французский «Анже» и стал игроком клуба чемпионшипа «Бристоль Сити». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.Александр Ерохин: В «Зените» на каждой позиции играют одни из лучших футболистов в РоссииПолузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.Дмитрий Полоз: «Ростов» дал мне путь в большой футболНападающий Дмитрий Полоз попрощался с «Ростовом».Вячеслав Малафеев: «Зенит» сделал шаг в очень притягательное прошлоеБывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал последние перестановки в руководстве петербургского клуба.Ерохин стал игроком «Зенита»Полузащитник сборной России Александр Ерохин покинул «Ростова» подписал контракт с «Зенитом» на правах свободного агента.Полоз бесплатно перешел в «Зенит»Нападающий сборной России Дмитрий Полоз продолжит карьеру в «Зените».Магомед Оздоев: Прошедший сезон РФПЛ действительно был одним из самых слабыхМагомед Оздоев: Прошедший сезон РФПЛ действительно был одним из самых слабыхПолузащитник «Рубина» Магомед Оздоев в интервью «Советскому спорта» - об игре сборной на Кубке конфедераций, Бердыеве и своей школе.
Футбол
Анатолий Бышовец: С приходом Ерохина и Полоза в «Зените» возрастает конкуренция. Команда будет играть удачно
Футбол
Флорентино Перес: Немногие играют за «Реал» в 18 лет, Мбаппе нужно набраться терпения
Футбол
Хавьер Эрнандес: Мы приехали в Россию за победой. И неважно, что предстоит играть с чемпионами мира
Футбол
Дмитрий Полоз: Манчини сказал, что нуждается во мне и хотел бы видеть в «Зените»
все новости
Ростов
Ростовкалендарьстатистика
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Александр Ерохин
Александр Ерохинвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Свершившиеся трансферы
Свершившиеся трансферы