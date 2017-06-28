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Обамеянгу в Китае готовы платить 30 миллионов евро в год

Источник:  BildКомментарии

Нападающий дортмундской «Боруссии» и сборной Габона Пьер-Эмерик Обамеянг близок к переезду в чемпионат Китая. 

По информации немецкого таблоида Bild, клуб «Тяньцзинь Цюаньцзянь» готов платить Обамеянгу 30 миллионов евро в год.

Ранее сообщалось, что «Боруссия» планирует заработать на трансфере 28-летнего форварда по меньшей мере 70 миллионов евро.

Обамеянг выступает в бундеслиге с 2013 года. В 189 матчах за «Боруссию» он забил 120 мячей и отдал 33 результативных передачи. 


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