Александр Ерохин: В «Зените» на каждой позиции играют одни из лучших футболистов в России

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

- Впечатления от перехода положительные! Впереди много работы. Нужно будет в короткие сроки влиться в коллектив и постараться помочь команде по-максимуму. Уже сегодня вечером я полечу в Петербург и завтра буду проходить медосмотр. На второй сбор отправлюсь вместе с командой.

- Как проходили переговоры?

- Через несколько дней после окончания чемпионата поступило предложение. Подумав, взвесив все за и против, посоветовавшись с семьей, я его принял.

- Персона Манчини - это тоже один из ключевых факторов перехода?

- Конечно, это тренер, который добился многого в европейском футболе. Его опыт и знания помогут «Зениту» стать еще лучше.

- Вы готовы к такому уровню конкуренции?

- Конечно. Если бы я не был к этому готов психологически, то не переходил бы в такую команду. Естественно, я понимаю, что в «Зените» на каждой позиции, в каждой линии играют одни из лучших футболистов в России. Конкуренция — это нормальный процесс, от этого игроки только растут и прибавляют.

- Стадион «Санкт-Петербург» какое впечатление оставил?

- Отличное! Был матч открытия на нем, красивая церемония перед игрой. Стадион понравился, очень комфортный. Может по нему и были какие-то вопросы раньше, но на этот раз их не возникало, - приводит слова Ерохина официальный сайт «Зенита».

Напомним, 28 июня бывшие игроки «Ростова» Дмитрий Полоз и Александр Ерохин на правах свободных агентов, как сообщает петербургский клуб, перешли в «Зенит». Соглашения с игроками рассчитаны на 3 года.

Отметим, Полоз и Ерохин в 2016 году продлили свои контракты с «Ростовом» на три года.

Ранее в «Зенит» перешли еще два игрока, выступавшие за «Ростов» - Кристиан Нобоа и Денис Терентьев.

Александр Ерохин играл в «Ростове» с 2016-го и также завоевал серебряные медали чемпионата. В составе сборной России игрок выступал на Кубке конфедераций-2017.