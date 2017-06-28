Дмитрий Полоз: Манчини сказал, что нуждается во мне и хотел бы видеть в «Зените»

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

- Очень рад, что попал в такой великий клуб, один из лучших в России, и, думаю, что он станет одним из лучших в Европе.

- Вы с кем-то советовались перед переходом?

- У ребят в сборной просто интересовался, как обстановка в команде. Ребята отзывались положительно, сказали, что, конечно, мы тебя ждем. А так - советовался с семьей, с родителями, с женой.

- А с Новосельцевым, Терентьевым и Нобоа удалось уже поговорить о клубе?

- Нет, с ребятами в команде непосредственно не общался.

- Как считаете, они облегчат вам адаптацию?

- Думаю, с адаптацией проблем не должно быть, потому что много ребят в команде, которых я знаю и по чемпионату России, и по сборной. В первую очередь, надо познакомиться с тренером, с тренерским штабом. Думаю, что никаких проблем с адаптацией не будет. А то, что много ребят из «Ростова» - это, как говорится, неплохо.

- Возможность поработать с Манчини тоже повлияла?

- Да, это стало одним из самых важных факторов, из-за которых я перешел в «Зенит». Тренер сказал, что нуждается во мне, хотел бы меня видеть в команде, поэтому я очень рад. Хочу и мечтаю поработать с таким специалистом. Знаю, что он много времени уделяет тактике и дисциплине. Я, в принципе, с такими тренерами, как Красножан и Бердыев, работал, поэтому мне импонирует дисциплина на поле.

- Вы же сейчас отдыхаете после Кубка конфедераций? Когда планируете присоединиться к команде?

- По идее, уже 30-го числа полечу с командой на сборы. Сейчас решаю последние вопросы в Ростове и думаю, что уже завтра отправлюсь в Петербург.

- Вы уже сыграли на новом стадионе сине-бело-голубых. Как он вам?

- Очень красивый стадион. Думаю, один из лучших в России, может сравниться с «Краснодаром», со «Спартаком» по уровню. Очень хорошее осталось впечатление. Понятно, что многие говорили о поле, что оно не очень хорошего качества. Сейчас оно уже среднего качества. Однако, думаю, что к началу чемпионата оно уже будет очень хорошим, - приводит слова Полоза официальный сайт «Зенита».

Напомним, 28 июня бывшие игроки «Ростова» Дмитрий Полоз и Александр Ерохин на правах свободных агентов, как сообщает петербургский клуб, перешли в «Зенит». Соглашения с игроками рассчитаны на 3 года.

Отметим, Полоз и Ерохин в 2016 году продлили свои контракты с «Ростовом» на три года.

Ранее в «Зенит» перешли еще два игрока, выступавшие за «Ростов» - Кристиан Нобоа и Денис Терентьев.

Дмитрий Полоз выступал за «Ростов» с 2012 года, в составе этой команды футболист выиграл Кубок России и серебряные медали чемпионата. В составе сборной России игрок выступал на Кубке конфедераций-2017.