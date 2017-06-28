Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Дмитрий Полоз: Манчини сказал, что нуждается во мне и хотел бы видеть в «Зените»

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.

- Очень рад, что попал в такой великий клуб, один из лучших в России, и, думаю, что он станет одним из лучших в Европе.

- Вы с кем-то советовались перед переходом?
- У ребят в сборной просто интересовался, как обстановка в команде. Ребята отзывались положительно, сказали, что, конечно, мы тебя ждем. А так - советовался с семьей, с родителями, с женой.

- А с Новосельцевым, Терентьевым и Нобоа удалось уже поговорить о клубе?
- Нет, с ребятами в команде непосредственно не общался.

- Как считаете, они облегчат вам адаптацию?
- Думаю, с адаптацией проблем не должно быть, потому что много ребят в команде, которых я знаю и по чемпионату России, и по сборной. В первую очередь, надо познакомиться с тренером, с тренерским штабом. Думаю, что никаких проблем с адаптацией не будет. А то, что много ребят из «Ростова» - это, как говорится, неплохо.

- Возможность поработать с Манчини тоже повлияла?
- Да, это стало одним из самых важных факторов, из-за которых я перешел в «Зенит». Тренер сказал, что нуждается во мне, хотел бы меня видеть в команде, поэтому я очень рад. Хочу и мечтаю поработать с таким специалистом. Знаю, что он много времени уделяет тактике и дисциплине. Я, в принципе, с такими тренерами, как Красножан и Бердыев, работал, поэтому мне импонирует дисциплина на поле.

- Вы же сейчас отдыхаете после Кубка конфедераций? Когда планируете присоединиться к команде?
- По идее, уже 30-го числа полечу с командой на сборы. Сейчас решаю последние вопросы в Ростове и думаю, что уже завтра отправлюсь в Петербург.

- Вы уже сыграли на новом стадионе сине-бело-голубых. Как он вам?
- Очень красивый стадион. Думаю, один из лучших в России, может сравниться с «Краснодаром», со «Спартаком» по уровню. Очень хорошее осталось впечатление. Понятно, что многие говорили о поле, что оно не очень хорошего качества. Сейчас оно уже среднего качества. Однако, думаю, что к началу чемпионата оно уже будет очень хорошим, - приводит слова Полоза официальный сайт «Зенита».

Напомним, 28 июня бывшие игроки «Ростова» Дмитрий Полоз и Александр Ерохин на правах свободных агентов, как сообщает петербургский клуб, перешли в «Зенит». Соглашения с игроками рассчитаны на 3 года.

Отметим, Полоз и Ерохин в 2016 году продлили свои контракты с «Ростовом» на три года.   

Ранее в «Зенит» перешли еще два игрока, выступавшие за «Ростов» - Кристиан Нобоа и Денис Терентьев.

Дмитрий Полоз выступал за «Ростов» с 2012 года, в составе этой команды футболист выиграл Кубок России и серебряные медали чемпионата. В составе сборной России игрок выступал на Кубке конфедераций-2017. 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Исполнительный директор «Амкара» Маслов продлил контракт на три годаИсполнительный директор «Амкара» Денис Маслов продлил контракт с клубом на три года. Об этом сообщает официальный сайт «Амкара».Агент: У Ротаня были предложения из России, которые он не мог принять по политическим причинамАгент Вячеслав Заховайло сказал, что у бывшего полузащитника «Днепра» Руслана Ротаня были предложения из России. Напомним, что Ротань перешел в пражскую «Славию».Мигель Данни и штаны «Динамо». Колонка Сергея МикуликаМигель Данни и штаны «Динамо». Колонка Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» – о том, почему Мигель Данни выбрал «Славию», а не «Динамо».Александр Ерохин: В «Зените» на каждой позиции играют одни из лучших футболистов в РоссииПолузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.Александр Ерохин: Победы «Ростова» останутся в памяти навсегдаПолузащитник Александр Ерохин попрощался с «Ростовом».Дмитрий Полоз: «Ростов» дал мне путь в большой футболНападающий Дмитрий Полоз попрощался с «Ростовом».Вячеслав Малафеев: «Зенит» сделал шаг в очень притягательное прошлоеБывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал последние перестановки в руководстве петербургского клуба.Ерохин стал игроком «Зенита»Полузащитник сборной России Александр Ерохин покинул «Ростова» подписал контракт с «Зенитом» на правах свободного агента.Полоз бесплатно перешел в «Зенит»Нападающий сборной России Дмитрий Полоз продолжит карьеру в «Зените».Магомед Оздоев: Прошедший сезон РФПЛ действительно был одним из самых слабыхМагомед Оздоев: Прошедший сезон РФПЛ действительно был одним из самых слабыхПолузащитник «Рубина» Магомед Оздоев в интервью «Советскому спорта» - об игре сборной на Кубке конфедераций, Бердыеве и своей школе.Игорь Портнягин: Решил поменять обстановку и хочу обрести второе дыхание в «Урале»Нападающий Игорь Портнягин прокомментировал свой переход из московского «Локомотива» в «Урал».Паредес пройдет медосмотр в «Зените» до конца неделиПолузащитник «Ромы» Леандро Паредес продолжит карьеру в «Зените», сообщает итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.Манолас недоволен, что «Зенит» хочет платить ему в рубляхЗащитник «Ромы» Костас Манолас опоздал на медобследование «Зенита» из-за несогласия по зарплате.Гаджиев подпишет новый контракт с «Амкаром»Пермский «Амкар» продлит действующий контракт с главным тренером команды Гаджи Гаджиевым.Манолас не смог вовремя прибыть на медосмотр в «Зените», но это не помешает переходуСегодня защитник «Ромы» Костас Манолас должен пройти медосмотр в «Зените». Об этом сообщают итальянские СМИ.«Спартак» хочет второго Фернандо, а «Зенит» близок к супертрансферу (видео)«Спартак» хочет второго Фернандо, а «Зенит» близок к супертрансферу (видео)В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Германия и Испания сыграют в финале молодежного Евро, Алвес попрощался с «Юве», а Эвер Банега перешел в «Севилью». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.Миодраг Божович: Минимальная задача на сезон – занять 10 местоГлавный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович рассказал о задачах команды на предстоящий сезон.Николай Димитров: Сейчас нужно думать о нашей физической готовностиПолузащитник «Урала» Николай Димитров, автор победного мяча в ворота «Анкарана» (1:0) в товарищеском матче на сборе в Австрии, поделился впечатлениями от игры.«Зенит» подпишет Маноласа? Таблица трансферов РФПЛ«Зенит» подпишет Маноласа? Таблица трансферов РФПЛ«Советский спорт» рассказывает о возможных и свершившихся переходах в летнее трансферное окно в РФПЛ.
Футбол
Вячеслав Малафеев: «Зенит» сделал шаг в очень притягательное прошлое
Футбол
«Ювентус» проявляет интерес к Орье
Бокс
Фредди Роуч: Пакьяо стремится к реваншу с Мэйвезером. Для этого нужно эффектно нокаутировать Хорна
Футбол
«Арсенал» ведет переговоры о трансфере Лемара
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Дмитрий Полоз
Дмитрий Полозвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости