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Уругвайский форвард Гомес стал игроком «Сельты»

Источник:  ФК «Сельта»Комментарии

«Сельта» подписала уругвайского нападающего Макисимилано Гомеса. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что контракт подписан до 2022 года. Сумма трансфера не указана, но, по неофициальным данным, она составит четыре миллиона евро. Ранее он выступал за «Дефенсор».

В текущем сезоне 20-летний Максимилиано Гомес провел 27 матчей за «Дефенсор» и забил 15 мячей при восьми голевых передачах.

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