Йонас Хектор: Перед матчем с Мексикой сборная Германии отрабатывала пенальти

Защитник сборной Германии Йонас Хектор поделился ожиданиями от полуфинального матча Кубка конфедераций с командой Мексики.

- Мы рады, что смогли выйти из группы и остаться здесь, в Сочи, ведь у нас будет чуть больше времени для отдыха, нежели у соперника. Мы постараемся навязать мексиканцам свою игру, они играют в прямой футбол с прессингом, нам нужно атаковать и оказывать на них давление, если мы сделаем это, то нам будет легче.

Я согласен с тем, что наша команда достаточно опытная, несмотря на молодость. Может быть, мы не очень опытны именно в международном плане, но теперь этот опыт у нас есть, и он поможет нам. Мы будем не такими наивными, как в первых играх турнира. Среди прочих занятий во время тренировок мы отрабатывали пробитие пенальти.

В Сочи нам дали свободное время, мы могли познакомиться с городом, сходить в ресторан и на море. Было неплохо немного освободить голову от напряжения. В любом случае после игры с Мексикой нам надо вылететь в Москву или Санкт-Петербург, так что остаться тут не получиться, как бы не хотелось, - заявил Хектор.

Полуфинал Германия - Мексика состоится 29 июня на стадионе «Фишт» в Сочи.

Матч Германия - Мексика Судья: Нестор Питана (Аргентина) Место и дата 29 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция



