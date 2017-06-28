Агент: У Ротаня были предложения из России, которые он не мог принять по политическим причинам

Агент Вячеслав Заховайло сказал, что у бывшего полузащитника «Днепра» Руслана Ротаня были предложения из России. Напомним, что Ротань перешел в пражскую «Славию».

«Было много предложений. В их числе и те, которые Руслан не мог принять по политическим причинам – из России. Были предложения из-за океана – МЛС. Выбрали «Славию», потому что посчитали, что уровень Лиги чемпионов самый интересный на данный момент», - цитирует Заховайло Tribuna.com со ссылкой на эфир телеканала «Футбол 1».

Напомним, что вместе с Ротанем в «Славию» перешли еще два полузащитника – Данни и Халил Алтынтоп.