Агент: У Ротаня были предложения из России, которые он не мог принять по политическим причинам
Источник: Tribuna.comКомментарии
Агент Вячеслав Заховайло
сказал, что у бывшего полузащитника «Днепра» Руслана Ротаня были предложения из
России. Напомним, что Ротань перешел в пражскую «Славию».
«Было много предложений. В
их числе и те, которые Руслан не мог принять по политическим причинам – из
России. Были предложения из-за океана – МЛС. Выбрали «Славию», потому что
посчитали, что уровень Лиги чемпионов самый интересный на данный момент», -
цитирует Заховайло Tribuna.com со ссылкой на эфир телеканала
«Футбол 1».
Напомним, что вместе с
Ротанем в «Славию» перешли еще два полузащитника – Данни и Халил Алтынтоп.
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