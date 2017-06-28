Хавьер Эрнандес: Мы приехали в Россию за победой. И неважно, что предстоит играть с чемпионами мира

Нападающий «Байера» и сборной Мексики Хавьер «Чичарито» Эрнандес поделился ожиданиями от полуфинального матча с командой Германии на Кубке конфедераций.

- Слава богу, я могу играть в бундеслиге, ранее играл в мексиканской лиге, у меня большой опыт, как и у многих моих коллег. А многие голодны до такого опыта. Эта «смесь» опытных и голодных до таких игр футболистов должна помочь в полуфинале.

Мы играем против очень быстрой команды. Но наша основная задача – выиграть, пусть нам и предстоит встреча с немцами - чемпионами мира. Мы приехали в Россию за победой, - заявил Эрнандес.

Полуфинал Германия - Мексика состоится 29 июня на стадионе «Фишт» в Сочи.