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Хавьер Эрнандес: Мы приехали в Россию за победой. И неважно, что предстоит играть с чемпионами мира

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Нападающий «Байера» и сборной Мексики Хавьер «Чичарито» Эрнандес поделился ожиданиями от полуфинального матча с командой Германии на Кубке конфедераций.

- Слава богу, я могу играть в бундеслиге, ранее играл в мексиканской лиге, у меня большой опыт, как и у многих моих коллег. А многие голодны до такого опыта. Эта «смесь» опытных и голодных до таких игр футболистов должна помочь в полуфинале.

Мы играем против очень быстрой команды. Но наша основная задача – выиграть, пусть нам и предстоит встреча с немцами - чемпионами мира. Мы приехали в Россию за победой, - заявил Эрнандес.

Полуфинал Германия - Мексика состоится 29 июня на стадионе «Фишт» в Сочи.

Матч

Германия - Мексика

Судья:

Нестор Питана (Аргентина)

Место и дата

29 июня 21:00, Фишт, Текстовая трансляция

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