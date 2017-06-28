Исполнительный директор «Амкара» Маслов продлил контракт на три года
Исполнительный директор «Амкара» Денис Маслов продлил контракт с клубом на
три года. Об этом сообщает официальный сайт «Амкара».
«Это – большая удача, что такой специалист, как Денис Владимирович, работает у нас. По каждому из направлений, которые он курирует, Клуб является одним из лучших в РФПЛ. Например, нашу трансферную и селекционную работу специалисты часто называют едва ли не образцовой. А усилия «Амкара» по популяризации футбола и развитию клубных СМИ впервые в истории Клуба были отмечены почетной наградой РФС и РФПЛ – мы получили премию «Премьер».
За эти два с половиной
года, что мы вместе, Клуб прошел большой путь, и я очень рад, что наше
сотрудничество продолжится. От души желаю Денису Владимировичу прожить эти три
года на таком же позитиве, получать ежедневную радость от работы и принести
Клубу как можно больше пользы», - сказал генеральный директор «Амкара» Игорь
Резвухин.