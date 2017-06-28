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В обращение вышли марки, посвященные пулевой стрельбе и радиоспорту

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

28 июня в обращение вышли почтовые марки, посвящённые двум военно-прикладным видам спорта. На них изображены спортсмены, представляющие пулевую стрельбу и радиоспорт, а также логотип ДОСААФ России. 

Марки размером 30х42 мм, номиналом 22 рубля, изданные тиражом по 240 тыс. экземпляров, поступят в отделения Почты России.

ДОСААФ России является одной из старейших общественных организаций страны. Ее история связана с образованием в 1920-е годы ряда массовых оборонных организаций, в задачу которых входило распространение среди трудящихся военных знаний и содействие укреплению обороны страны.

К выпуску почтовых марок также изготовлены конверт и специальный штемпель гашения первого дня.

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