В обращение вышли марки, посвященные пулевой стрельбе и радиоспорту

28 июня в обращение вышли почтовые марки, посвящённые двум военно-прикладным видам спорта. На них изображены спортсмены, представляющие пулевую стрельбу и радиоспорт, а также логотип ДОСААФ России.

Марки размером 30х42 мм, номиналом 22 рубля, изданные тиражом по 240 тыс. экземпляров, поступят в отделения Почты России.

ДОСААФ России является одной из старейших общественных организаций страны. Ее история связана с образованием в 1920-е годы ряда массовых оборонных организаций, в задачу которых входило распространение среди трудящихся военных знаний и содействие укреплению обороны страны.

К выпуску почтовых марок также изготовлены конверт и специальный штемпель гашения первого дня.