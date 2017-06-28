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Флорентино Перес: Немногие играют за «Реал» в 18 лет, Мбаппе нужно набраться терпения

Источник:  MarcaКомментарии

Президент «Реала» Флорентино Перес прокомментировал слухи о возможном переходе в королевский клуб форварда «Монако» Килиана Мбаппе. 

- Мбаппе – молодой и очень хороший футболист. Мне нравится все хорошие игроки, но в команде 24 футболиста, и только 11 из них выходят на поле. Есть много хороших игроков, которые мне понравились, но которым не нашлось места в «Реале».

У нас лучший состав в мире. Но в 18-летнем возрасте за «Реал «играют немногие. Мбаппе нужно набраться терпения. Если мы его купим, то кто уйдет?, - заявил Перес.

Ранее сообщалось, что «Монако» может продать Килиана Мбаппе «Реалу» за 130 миллионов евро.

В прошедшем сезоне нападающий забил 26 мячей и отдал 14 результативных передач. В составе монегасков он стал чемпионом Франции и дошел до полуфинала Лиги чемпионов.

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