Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Анатолий Бышовец: С приходом Ерохина и Полоза в «Зените» возрастает конкуренция. Команда будет играть удачно

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал переход в «Зенит» двух футболистов «Ростова» и сборной России - Александра Ерохина и Дмитрия Полоза. 

- С приходом Полоза и Ерохина нельзя назвать такое количество игроков созидания и атаки перебором для «Зенита». Эти трансферы только на пользу клубу, который ставит высокие задачи в чемпионате России и Лиге Европы. Для «Зенита» это усиление атаки и продублирование некоторых позиций. У команды будет внутренний резерв, возрастает конкуренция. Игроки с российским паспортом - тоже очень важный момент сейчас.

И Полоз, и Ерохин хорошо сыграли в прошлом сезоне в «Ростове». Не попадут ли они на лавку, будет зависеть от того, насколько удастся им адаптироваться в «Зените». Требования в «Ростове» и в «Зените» Роберто Манчини все-таки разные будут. Но у них достаточно уровня и опыта в еврокубках и сборной, чтобы освоиться. У меня нет сомнений в том, что «Зенит» в этом сезоне будет играть удачно, у них очень велики шансы на победу в чемпионате России, - рассказал Бышовец. 

Напомним, 28 июня бывшие игроки «Ростова» Дмитрий Полоз и Александр Ерохин на правах свободных агентов, как сообщает петербургский клуб, перешли в «Зенит». Соглашения с игроками рассчитаны на 3 года.

Отметим, Полоз и Ерохин в 2016 году продлили свои контракты с «Ростовом» на три года.   

Ранее в «Зенит» перешли еще два игрока, выступавшие за «Ростов» - Кристиан Нобоа и Денис Терентьев.


Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сергей Фурсенко: У «Зенита» нет намерения вернуть ХалкаПрезидент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о нынешних приоритетах в трансферной политике клуба.Полоз и Ерохин в «Зените». Михаил Борзыкин – о том, как это будетПолоз и Ерохин в «Зените». Михаил Борзыкин – о том, как это будетОбозреватель «Советского спорта» Михаил Борзыкин – о новых трансферах «Зенита».Гурам Аджоев: Торбинский однозначно может усилить игру «Арсенала»Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев подтвердил информацию о том, что состав команды может пополнить 33-летний полузащитник Дмитрий Торбинский.Юнус-Бек Евкуров: В российском футболе должно быть не более 10-20% легионеровГлава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров сказал, что он выступает за серьезное ограничение количества легионеров в российском футболе.Агент Аднана опроверг новость о возможном переходе в ЦСКАИракскому полузащитнику «Удинезе» Али Аднану не поступало предложения от московского ЦСКА или других российских клубов. Об это заявил агент игрока Хаджи Мурад.«Зенит» выплатил Луческу компенсацию за расторжение контракта в размере 2,5 миллионов евроБывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу урегулировал финансовые разногласия со своей бывшей командой.Иракский защитник «Удинезе» Аднан может перейти в ЦСКАЦСКА проявляет интерес к защитнику «Удинезе» и сборной Ирака Али Аднану. Об этом сообщают итальянские СМИ.Исполнительный директор «Амкара» Маслов продлил контракт на три годаИсполнительный директор «Амкара» Денис Маслов продлил контракт с клубом на три года. Об этом сообщает официальный сайт «Амкара».Агент: У Ротаня были предложения из России, которые он не мог принять по политическим причинамАгент Вячеслав Заховайло сказал, что у бывшего полузащитника «Днепра» Руслана Ротаня были предложения из России. Напомним, что Ротань перешел в пражскую «Славию».Дмитрий Полоз: Манчини сказал, что нуждается во мне и хотел бы видеть в «Зените»Нападающий «Зенита» Дмитрий Полоз поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.Мигель Данни и штаны «Динамо». Колонка Сергея МикуликаМигель Данни и штаны «Динамо». Колонка Сергея МикуликаОбозреватель «Советского спорта» – о том, почему Мигель Данни выбрал «Славию», а не «Динамо».Александр Ерохин: В «Зените» на каждой позиции играют одни из лучших футболистов в РоссииПолузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился впечатлениями от перехода в петербургский клуб.Александр Ерохин: Победы «Ростова» останутся в памяти навсегдаПолузащитник Александр Ерохин попрощался с «Ростовом».Дмитрий Полоз: «Ростов» дал мне путь в большой футболНападающий Дмитрий Полоз попрощался с «Ростовом».Вячеслав Малафеев: «Зенит» сделал шаг в очень притягательное прошлоеБывший вратарь «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев прокомментировал последние перестановки в руководстве петербургского клуба.Ерохин стал игроком «Зенита»Полузащитник сборной России Александр Ерохин покинул «Ростова» подписал контракт с «Зенитом» на правах свободного агента.Полоз бесплатно перешел в «Зенит»Нападающий сборной России Дмитрий Полоз продолжит карьеру в «Зените».Магомед Оздоев: Прошедший сезон РФПЛ действительно был одним из самых слабыхМагомед Оздоев: Прошедший сезон РФПЛ действительно был одним из самых слабыхПолузащитник «Рубина» Магомед Оздоев в интервью «Советскому спорта» - об игре сборной на Кубке конфедераций, Бердыеве и своей школе.Игорь Портнягин: Решил поменять обстановку и хочу обрести второе дыхание в «Урале»Нападающий Игорь Портнягин прокомментировал свой переход из московского «Локомотива» в «Урал».Паредес пройдет медосмотр в «Зените» до конца неделиПолузащитник «Ромы» Леандро Паредес продолжит карьеру в «Зените», сообщает итальянский инсайдер Джанлука Ди Марцио.
Футбол
Анатолий Бышовец: С приходом Ерохина и Полоза в «Зените» возрастает конкуренция. Команда будет играть удачно
Футбол
Флорентино Перес: Немногие играют за «Реал» в 18 лет, Мбаппе нужно набраться терпения
Футбол
Хавьер Эрнандес: Мы приехали в Россию за победой. И неважно, что предстоит играть с чемпионами мира
Футбол
Дмитрий Полоз: Манчини сказал, что нуждается во мне и хотел бы видеть в «Зените»
все новости
Зенит
Зениткалендарьстатистика
Александр Ерохин
Александр Ерохинвсе новости
Дмитрий Полоз
Дмитрий Полозвсе новости
Анатолий Бышовец
Анатолий Бышовецвсе новости
Россия. Премьер-лига
Россия. Премьер-лигатаблицакалендарьстатистикатексты/новости