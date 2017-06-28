Анатолий Бышовец: С приходом Ерохина и Полоза в «Зените» возрастает конкуренция. Команда будет играть удачно

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец прокомментировал переход в «Зенит» двух футболистов «Ростова» и сборной России - Александра Ерохина и Дмитрия Полоза.

- С приходом Полоза и Ерохина нельзя назвать такое количество игроков созидания и атаки перебором для «Зенита». Эти трансферы только на пользу клубу, который ставит высокие задачи в чемпионате России и Лиге Европы. Для «Зенита» это усиление атаки и продублирование некоторых позиций. У команды будет внутренний резерв, возрастает конкуренция. Игроки с российским паспортом - тоже очень важный момент сейчас.

И Полоз, и Ерохин хорошо сыграли в прошлом сезоне в «Ростове». Не попадут ли они на лавку, будет зависеть от того, насколько удастся им адаптироваться в «Зените». Требования в «Ростове» и в «Зените» Роберто Манчини все-таки разные будут. Но у них достаточно уровня и опыта в еврокубках и сборной, чтобы освоиться. У меня нет сомнений в том, что «Зенит» в этом сезоне будет играть удачно, у них очень велики шансы на победу в чемпионате России, - рассказал Бышовец.

Напомним, 28 июня бывшие игроки «Ростова» Дмитрий Полоз и Александр Ерохин на правах свободных агентов, как сообщает петербургский клуб, перешли в «Зенит». Соглашения с игроками рассчитаны на 3 года.

Отметим, Полоз и Ерохин в 2016 году продлили свои контракты с «Ростовом» на три года.

Ранее в «Зенит» перешли еще два игрока, выступавшие за «Ростов» - Кристиан Нобоа и Денис Терентьев.



