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Иракский защитник «Удинезе» Аднан может перейти в ЦСКА

Источник:  TuttomercatoКомментарии

ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Удинезе» и сборной Ирака Али Аднану. Об этом сообщают итальянские СМИ.

Как сообщает Tuttomercatoweb.com, ЦСКА уже пытался приобрести Аднана в январе. Летом армейцы вернулись к этому варианту, и в ближайшее время переход может состояться. Также сообщается, что игроком интересовался «Эспаньол».

В прошедшем сезоне 23-летний Али Аднан провел 14 матчей за «Удинезе».

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