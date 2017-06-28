Иракский защитник «Удинезе» Аднан может перейти в ЦСКА
Источник: TuttomercatoКомментарии
ЦСКА проявляет интерес к защитнику «Удинезе» и сборной Ирака Али Аднану. Об
этом сообщают итальянские СМИ.
Как сообщает Tuttomercatoweb.com, ЦСКА уже пытался приобрести Аднана в январе. Летом армейцы вернулись к этому варианту, и в ближайшее время переход может состояться. Также сообщается, что игроком интересовался «Эспаньол».
В прошедшем сезоне 23-летний Али Аднан провел 14 матчей за «Удинезе».
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически