«Зенит» выплатил Луческу компенсацию за расторжение контракта в размере 2,5 миллионов евро
Источник: «Фонтанка»Комментарии
Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу урегулировал финансовые разногласия со своей бывшей командой.
Клуб из Санкт-Петербурга выплатил 71-летнему румынскому
специалисту компенсацию за досрочное расторжение контракта в размере 2,5 миллионов евро.
Отметим, что изначально Луческу надеялся получить от «Зенита» 4 миллиона.
Под руководством этого тренера команда заняла третье место в чемпионате России-2016/17 и добилась права сыграть в Лиге Европы-2017/18.
Новым наставником «Зенита» стал итальянец Роберто Манчини, ранее работавший с миланским «Интером» и «Манчестер Сити».
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