Юнус-Бек Евкуров: У Ингушетии нет средств на содержании футбольных команд

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров рассказал о состоянии футбола в регионе.



— Как обстоит дело с ингушским футболом?



— У нас есть игрок в сборной России — Магомед Оздоев, но в целом у нас нет средств на содержание команд. Наши игроки по три-четыре месяца не получают зарплату, а мы ломаем голову, как им помочь, где искать деньги.

Пусть они и играют во втором дивизионе, нам не хотелось бы распускать команду, поэтому бьемся, ищем средства. Может, в будущем все-таки появится предприниматель, который поддержит нашу команду, - цитирует Евкурова ТАСС.

Отметим, что в зоне «Юг» Второго дивизиона выступает «Ангушт» из «Назрани».