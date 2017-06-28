Юнус-Бек Евкуров: У Ингушетии нет средств на содержании футбольных команд
Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров рассказал о состоянии футбола в регионе.
— Как обстоит дело с ингушским футболом?
— У нас есть игрок
в сборной России — Магомед Оздоев, но в целом у нас
нет средств на содержание команд. Наши игроки по три-четыре месяца
не получают зарплату, а мы ломаем голову, как им помочь,
где искать деньги.
Пусть они и играют во втором
дивизионе, нам не хотелось бы распускать команду, поэтому бьемся,
ищем средства. Может, в будущем все-таки появится предприниматель, который
поддержит нашу команду, - цитирует Евкурова ТАСС.
Отметим, что в зоне «Юг» Второго дивизиона выступает «Ангушт» из «Назрани».
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