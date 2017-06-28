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Агент Аднана опроверг новость о возможном переходе в ЦСКА

Источник:  Информационное Агентство России ТАССКомментарии

Иракскому полузащитнику «Удинезе» Али Аднану не поступало предложения от московского ЦСКА или других российских клубов. Об это заявил агент игрока Хаджи Мурад.

«В настоящий момент никто из представителей московского ЦСКА на меня не выходил, поэтому с уверенностью могу сказать, что информация в интернете не соответствует действительности.

Да, в январе игроком интересовались клубы из РФПЛ, но сейчас никто из России не обращался. В настоящий момент есть предложения из Турции и Франции, также мы рассматриваем вариант аренды в самый титулованный клуб ОАЭ, но, повторюсь, предложений из России не поступало», - цитирует Мурада ТАСС.

В прошедшем сезоне 23-летний Али Аднан провел 14 матчей за «Удинезе». Ранее о его возможном переходе сообщил сайт Tuttomercatoweb.com.

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