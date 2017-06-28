Юнус-Бек Евкуров: В российском футболе должно быть не более 10-20% легионеров

Глава Республики Ингушетия Юнус-Бек Евкуров сказал, что он выступает за серьезное ограничение количества легионеров в российском футболе.

«Можно вкладывать большие деньги, миллиарды в иностранцев, что мы сегодня наблюдаем в футбольном мире. Но я не сторонник такого подхода. Вместо того чтобы развивать детский спорт, детский футбол, поднимать футбол и детей, мы вкладываем огромные деньги в чужих ребят.

Мы почему-то вбили себе в голову, что только так можно развивать спорт. Да, такой подход тоже может быть, но надо определить допустимый процент иностранцев. Я допускаю 10 или 20 процентов легионеров, но никак не больше, ведь наши-то остаются в стороне, не развиваются.

На чемпионаты мира мы выходим со своими командами, а легионеры выступают за свои, изучив нас изнутри, забивая нам голы. И пусть со мной кто-то не согласится», - цитирует Евкурова ТАСС.

Напомним, в РФПЛ сейчас действует лимит по схеме «6+5», при котором на поле могут находиться не более шести легионеров.