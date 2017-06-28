Гурам Аджоев: Торбинский однозначно может усилить игру «Арсенала»
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев подтвердил информацию о том, что состав команды может пополнить 33-летний полузащитник Дмитрий Торбинский.
- Дмитрий находится на сборе команды и сегодня пройдет медицинский осмотр, по результатам которого мы примем решение.
Торбинский - знаменитый игрок, он еще в прошлом году вызывался в сборную России, был в составе команды на чемпионате Европы - 2016. Его кандидатуру с главным тренером мы обсудили, Дмитрий может усилить нашу игру, это однозначно, - рассказал Аджоев.
Дмитрий Торбинский ранее выступал за московские клубы «Спартак» и «Локомотив», казанский «Рубин», «Ростов» и «Краснодар», который покинул после завершения сезона-2016/17 в статусе свободного агента.
Напомним, Сергея Кирьякова на посту главного тренера «Арсенала» нынешним летом сменил Миодраг Божович.
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