Сергей Фурсенко: У «Зенита» нет намерения вернуть Халка

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о нынешних приоритетах в трансферной политике клуба.

- Применительно к новым трансферам клуба нами не планируется тратить никаких сумм, которые были бы за гранью. Проблем с финансовым fair play у «Зенита» не предполагается. Даже те трансферы, которые мы собираемся совершить, если они будут осуществлены, то будут предполагать рассрочку платежей. Скорее всего, в три платежа. Поэтому с этой стороны я не вижу никаких проблем.

Что касается Халка, то никаких разговоров по его поводу нами не ведется. По крайней мере у меня никаких таких намерений нет. От главного тренера я ничего подобного тоже не слышал, - заявил Фурсенко.

Напомним, новым главным тренером «Зенита» по окончании сезона-2016/17 стал итальянец Роберто Манчини.

Бразильский нападающий Халк играл за команду из Санкт-Петербурга с 2012 по 2016 год. Ныне он защищает цвета китайского клуба «Шанхай СИПГ».

