Кузнецов вернулся в «Автомобилист»
Источник: ХК «Автомобилист»Комментарии
Нападающий Владимир Кузнецов стал игроком «Автомобилиста».
Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что контракт подписан на один год. 19-летний нападающий является воспитанником «Автомобилиста». В МХЛ Владимир дебютировал в 2014 году, отыграв один сезон за «Авто». В 48-ми матчах он набрал 16(9+7) очков.
Затем хоккеист отправился
в Северную Америку, где два года выступал в юниорской лиге Квебека за
Acadie-Bathurst Titan. Всего в составе канадского клуба Владимир провел 142
матча, набрав 138(63+75) очков.
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