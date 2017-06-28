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Кузнецов вернулся в «Автомобилист»

Источник:  ХК «Автомобилист»Комментарии

Нападающий Владимир Кузнецов стал игроком «Автомобилиста». Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что контракт подписан на один год. 19-летний нападающий является воспитанником «Автомобилиста». В МХЛ Владимир дебютировал в 2014 году, отыграв один сезон за «Авто». В 48-ми матчах он набрал 16(9+7) очков.

 Затем хоккеист отправился в Северную Америку, где два года выступал в юниорской лиге Квебека за Acadie-Bathurst Titan. Всего в составе канадского клуба Владимир провел 142 матча, набрав 138(63+75) очков.

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