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Сильванус Нимели: В «Спартаке» я особенно сдружился с Промесом, он всегда готов подбодрить

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

18-летний либерийский форвард Сильванус Нимели рассказал о своей адаптации в московском «Спартаке».

- Ребята меня поддерживают. Помимо Самбу, я особенно сдружился с Промесом. Квинси отличный парень! Он всегда готов и подбодрить, и объяснить какие-то моменты, если нужно. Недавно мы с ним разговаривали, и он сказал: «Когда я приехал в «Спартак», был уже старше, чем ты. И тем не менее у меня получилось заиграть на высоком уровне. А если уж у меня в том возрасте все сложилось как нельзя лучше, то у тебя, конечно же, все будет хорошо. Ведь ты еще так молод. Только не переставай работать!»

Так говорят мне и другие ребята. Остается только следовать их советам, - цитирует Нимели официальный сайт красно-белых.

Напомним, Сильванус Нимели стал игроком «Спартака» 24 февраля текущего года.

Ранее футболист выступал за молодежную команду чешского клуба «Карвина» с 2016 года.

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Сильванус Нимели: В «Спартаке» я особенно сдружился с Промесом, он всегда готов подбодрить
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