Кузнецова обыграла Бартель на турнире в Истбурне

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в рамках второго круга турнира в Истбурне одолела представительницу Германии Мону Бартель.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:2 в пользу спортсменки из РФ.

За все время игры уроженка Санкт-Петербурга дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. В активе Моны – 13 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 брейка.

Таким образом, Кузнецова вышла в третий круг, где ей предстоит сыграть либо с француженкой Кристиной Младенович, либо с представительницей Китая Чжан Шуай.