Кузнецова обыграла Бартель на турнире в Истбурне
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Светлана Кузнецова в рамках второго круга турнира в Истбурне одолела представительницу Германии Мону Бартель.
Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:2 в пользу спортсменки из РФ.
За все время игры уроженка Санкт-Петербурга дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. В активе Моны – 13 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 брейка.
Таким образом, Кузнецова вышла в третий круг, где ей предстоит сыграть либо с француженкой Кристиной Младенович, либо с представительницей Китая Чжан Шуай.
Матч
Бартель М. (Германия) - Кузнецова С. (Россия) - 6:4, 5:7, 2:6
Место и дата
28 июня 14:10, , Онлайн-трансляция
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