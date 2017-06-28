Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кузнецова обыграла Бартель на турнире в Истбурне

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская теннисистка Светлана Кузнецова в рамках второго круга турнира в Истбурне одолела представительницу Германии Мону Бартель.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 7:5, 6:2 в пользу спортсменки из РФ.

За все время игры уроженка Санкт-Петербурга дважды подала навылет, совершила 5 двойных ошибок и реализовала 6 из 13 брейк-пойнтов. В активе Моны – 13 эйсов, 7 двойных ошибок и 4 брейка.

Таким образом, Кузнецова вышла в третий круг, где ей предстоит сыграть либо с француженкой Кристиной Младенович, либо с представительницей Китая Чжан Шуай.

Матч

Бартель М. (Германия) - Кузнецова С. (Россия) - 6:4, 5:7, 2:6

Место и дата

28 июня 14:10, , Онлайн-трансляция

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Девушка дня. Светлана КузнецоваДевушка дня. Светлана КузнецоваКузнецова поднялась на одну позицию в рейтинге WTAРоссиянка Светлана Кузнецова поднялась на восьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Об этом сообщает официальный сайт организации.«Хачанов удивил спокойствием». Чакветадзе – об итогах выступления россиян на РГ«Хачанов удивил спокойствием». Чакветадзе – об итогах выступления россиян на РГЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе – об итогах выступления россиян в одиночной сетке «Ролан Гарроса».Анна Чакветадзе: Кузнецовой не хватило эмоцийЭкс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе поделилась мнением относительно выступления Светланы Кузнецовой на «Ролан Гарросе».Кузнецова и Младенович не смогли пробиться в четвертьфинал «Ролан Гаррос»Россиянка Светлана Кузнецова и француженка Кристина Младенович не смогли выйти в четвертьфинал «Ролан Гаррос»-2017.Кузнецова проиграла Возняцки в четвертом круге «Ролан Гаррос»Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла пробиться в четвертьфинал Открытого чемпионата Франции-2017.Владимир Камельзон: Кузнецовой по силам пройти ВозняцкиЗаслуженный тренер России Владимир Камельзон выразил уверенность, что Светлана Кузнецова сможет обыграть датчанку Каролину Возняцки в четвертом круге Ролан Гаррос.Дзюба пропустит КК-2017, хет-трик Жиру, дубль Видаля и выход Кузнецовой в 1/8 финала «Ролан Гаррос». Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра субботы.Первая – в четвертом. Как Кузнецова пробилась в 1/8 финалаПервая – в четвертом. Как Кузнецова пробилась в 1/8 финалаСветлана Кузнецова, победив в упорном матче китаянку Шуай Жан, первой из всех российских игроков вышла в четвертый круг «Ролан Гарроса».Дзюба не сыграет на Кубке конфедераций, «Витязь» может объединиться с «Динамо», Кузнецова вышла в четвертый круг «Ролан Гаррос». Главные новости дня«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.Кузнецова обыграла Чжан в третьем раунде «Ролан Гаррос»Матч третьего раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между россиянкой Светланой Кузнецовой и китаянкой Шуай Чжан завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 7:6 (5), 4:6, 7:5 в пользу Кузнецовой.Светлана Кузнецова: Наехала на всех членов своей команды!Светлана Кузнецова: Наехала на всех членов своей команды!С трудом одолев француженку Осиан Доден во втором раунде «Ролан Гарроса», чемпионка турнира 2009 года подвела итоги игры.Светлана Кузнецова: Если бы в сетке были Шарапова или Уильямс, на меня было бы меньше давленияДевятая ракетка мира Светлана Кузнецова заявила, что не считает себя фаворитом третьего в году турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос».Выход ЦСКА в финал Лиги ВТБ, победа «Питтсбурга» не без помощи Малкина и гол Промеса за сборную. Главные новости утра«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.Кузнецова вышла в третий круг «Ролан Гаррос»Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции – «Ролан Гаррос».«На корте задыхалась от волнения». Кузнецова – о первом матче на «Ролан Гаррос»«На корте задыхалась от волнения». Кузнецова – о первом матче на «Ролан Гаррос»В воскресенье Светлана Кузнецова не без проблем обыграла американку Кристину Макгейл (7:5, 6:4) и вышла во второй круг турнира.Кузнецова обыграла Макхэйл и вышла во второй раунд «Ролан Гаррос»Матч первого раунда женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» между россиянкой Светланой Кузнецовой и американкой Кристиной МахХэйл завершился победой российской теннисистки. Итоговый счет матча – 7:5, 6:4 в пользу Кузнецовой.Шарапова опустилась на пять мест в рейтинге WTAПятикратная победительница турниров «Большого шлема» Мария Шарапова опустила на пять позиций в обновленном рейтинге WTA. Теперь Шарапова занимает 178-е место.Анна Чакветадзе: Кузнецова может побороться за победу на «Ролан Гаррос»Экс-пятая ракетка мира Анна Чакветадзе прокомментировала шансы Светланы Кузнецовой на стартующем в воскресенье Открытом чемпионате Франции.Свитолина пробилась в четвертьфинал турнира в РимеУкраинская теннисистка Элина Свитолина вышла в четвертьфинал турнира в Риме, призовой фонд которого составляет почти 2,8 миллиона долларов.
Футбол
Контракты Ерохина и Полоза с «Ростовом» имели опцию досрочного расторжения
Футбол
Манолас отказался переходить в «Зенит»
Теннис
Кузнецова обыграла Бартель на турнире в Истбурне
Футбол
Сильванус Нимели: В «Спартаке» я особенно сдружился с Промесом, он всегда готов подбодрить
все новости
Светлана Кузнецова
Светлана Кузнецовавсе новости
Мона Бартель
Мона Бартельвсе новости