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Владимир «Maelstorm» Кузьминов: Первый TI без Na’Vi – это как первый раз в школу без мамы

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Комментатор студии RuHub Владимир «Maelstorm» Кузьминов прокомментировал вылет Natus Vincere с закрытой СНГ-квалификации к The International 2017.


Natus Vincere заняла 5 место на групповом этапе и закончила свое выступление на квалификации.

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