Владимир «Maelstorm» Кузьминов: Первый TI без Na’Vi – это как первый раз в школу без мамы
Комментатор студии RuHub Владимир «Maelstorm» Кузьминов прокомментировал вылет Natus Vincere с закрытой СНГ-квалификации к The International 2017.
Первый TI без @natusvincere - это как первый раз в школу без мамы. Я, кстати, прогулял. Фак...— Vladimir Kuzminov (@MaelstormOne) 27 июня 2017 г.
Natus Vincere заняла 5 место на групповом этапе и закончила свое выступление на квалификации.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически