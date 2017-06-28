Манолас отказался переходить в «Зенит»

Защитник «Ромы» Костас Манолас решил прекратить переговоры с Зенитом», сообщает Corriere Giallorosso.

Агент Маноласа будет обедать с руководством петербуржцев, чтобы попытаться уладить ситуацию, сложившуюся в последние несколько часов из-за расхождения взглядов в условиях оплаты. Греческий защитник не хочет получать зарплату в рублях.

Напомним, в СМИ сообщалось, что «Зенит» может заплатить «Роме» 60 миллионов евро за переход Маноласа и Паредеса, еще семь миллионов могут быть перечислены римскому клубу в качестве бонусов.

В сезоне-2016/17 Костас Манолас провел 43 матча за «Рому» и забил один мяч.

Ранее «Зенит» подписал контракты с защитником «Ростова» Денисом Терентьевым, полузащитниками ростовчан Кристианом Нобоа и Александром Ерохиным, а также нападающим Дмитрием Полозом, полузащитником «Ахмата» Далером Кузяевым и защитником «Тосно» Дмитрием Богаевым.