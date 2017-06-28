Контракты Ерохина и Полоза с «Ростовом» имели опцию досрочного расторжения
Источник: «Р-Спорт»Комментарии
Как сообщает агентство «Р-Спорт» со ссылкой на собственный источник, контракты Александра Ерохина и Дмитрия Полоза с «Ростовом» включали опцию досрочного разрыва соглашений со стороны игроков без финансовых обязательств.
Напомним, сегодня оба игрока перешли в питерский «Зенит» на правах свободных агентов.
«Контракт Ерохина и Полоза был составлен таким образом, что игроки могли в любой момент расторгнуть его без каких-либо финансовых обязательств. Юридически их переход в «Зенит» абсолютно чист», – сказал собеседник агентства.
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