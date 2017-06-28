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ЦСКА и «Спартак» сыграют 12 августа. Опубликован календарь первых восьми туров чемпионата России-2017/18

Источник:  РФПЛКомментарии

На официальном сайте РФПЛ появился календарь чемпионата России-2017/18 на первые 8 туров. 

Отметим, что матч 6-го тура ЦСКА – «Спартак» начнется 12 августа в 17:30 по московскому времени.

Календарь игровых дней с 9 по 20 тур будет скорректирован после определения участников группового этапа Лиги чемпионов 2017/2018 гг. и группового этапа Лиги Европы 2017/2018 гг.

14 июля (пятница) - Суперкубок России

1-й тур

15 июля (суббота)

«Урал» - «Ростов» 15:00
«Тосно» - «Уфа» 17:30
«Анжи» – ЦСКА 20:00

16 июля (воскресенье)

«СКА Хабаровск» - «Зенит» 11:00
«Рубин» - «Краснодар» 17:30
«Ахмат» - «Амкар» 21:30

18 июля (вторник)

«Локомотив» - «Арсенал» 19:30
«Спартак» - «Динамо» 19:30 («Арена Химки»)

2-й тур

21 июля (пятница)

«Анжи» - «Амкар» 19:30

22 июля (суббота)

ЦСКА - «Локомотив» 15:00
«Зенит» - «Рубин» 17:30
«Краснодар» - «Тосно» 20:00

23 июля (воскресенье)

«Уфа» - «Спартак» 15:00
«Динамо» - «Урал» 17:30
«Ростов» - «Ахмат» 20:00

24 июля (понедельник)

«Арсенал» - «СКА Хабаровск» 19:30

3-й тур

29 июля (суббота)

«СКА Хабаровск» – ЦСКА 15:00 («Арена ЦСКА»)
«Урал» - «Уфа» 15:00
«Рубин» - «Арсенал» 17:30
«Ахмат» - «Динамо» 20:00

30 июля (воскресенье)

«Амкар» - «Ростов» 15:00
«Локомотив» - «Анжи» 17:30
«Тосно» - «Зенит» 20:00

31 июля (понедельник)

«Спартак» - «Краснодар» 19:30

4-й тур

4 августа (пятница)

«Анжи» - «Ростов» 20:00

5 августа (суббота)

«Уфа» - «Ахмат» 15:00
«Динамо» - «Амкар» 17:30
«Локомотив» - «СКА Хабаровск» 20:00

6 августа (воскресенье)

«Арсенал» - «Тосно» 15:00
ЦСКА - «Рубин» 17:30
«Зенит» - «Спартак» 20:00
«Краснодар» - «Урал» 20:00

5-й тур

8 августа (вторник)

«СКА Хабаровск» - «Анжи» 11:00
«Амкар» - «Уфа» 17:30

9 августа (среда)

«Урал» - «Зенит» 17:30
«Тосно» – ЦСКА 20:00
«Спартак» - «Арсенал» 19:30
«Ростов» - «Динамо» 20:00
«Рубин» - «Локомотив» 20:00

10 августа (четверг)

«Ахмат» - «Краснодар» 20:00

6-й тур

12 августа (суббота)

«Уфа» - «Ростов» 15:00
ЦСКА - «Спартак» 17:30
«Анжи» - «Динамо» 20:00

13 августа (воскресенье)

«СКА Хабаровск» - «Рубин» 11:00
«Локомотив» - «Тосно» 17:30
«Краснодар» - «Амкар» 20:00
«Зенит» - «Ахмат» 20:00

14 августа (понедельник)

«Арсенал» - «Урал» 19:30

7-й тур

18 августа (пятница)

«Тосно» - «СКА Хабаровск» 19:30

19 августа (суббота)

«Урал» – ЦСКА 15:00
«Спартак» - «Локомотив» 17:30
«Рубин» - «Анжи» 20:00

20 августа (воскресенье)

«Амкар» - «Зенит» 15:00
«Динамо» - «Уфа» 17:30
«Ростов» - «Краснодар» 20:00

21 августа (понедельник)

«Ахмат» - «Арсенал» 20:00

8-й тур

25 августа (пятница)

«Анжи» - «Уфа» 20:00

26 августа (суббота)

«Арсенал» - «Амкар» 15:00
«Рубин» - «Тосно» 17:30
«Локомотив» - «Урал» 20:00

27 августа (воскресенье)

«СКА Хабаровск» - «Спартак» 11:00
ЦСКА - «Ахмат» 17:30
«Зенит» - «Ростов» 20:00
«Краснодар» - «Динамо» 20:00

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