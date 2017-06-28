ЦСКА и «Спартак» сыграют 12 августа. Опубликован календарь первых восьми туров чемпионата России-2017/18
На официальном сайте РФПЛ появился календарь чемпионата России-2017/18 на первые 8 туров.
Отметим, что матч 6-го тура ЦСКА – «Спартак» начнется 12 августа в 17:30 по московскому времени.
Календарь игровых дней с 9 по 20 тур будет скорректирован после определения участников группового этапа Лиги чемпионов 2017/2018 гг. и группового этапа Лиги Европы 2017/2018 гг.
14 июля (пятница) - Суперкубок России
1-й тур
15 июля (суббота)
«Урал» - «Ростов» 15:00
«Тосно» - «Уфа» 17:30
«Анжи» – ЦСКА 20:00
16 июля (воскресенье)
«СКА Хабаровск» - «Зенит» 11:00
«Рубин» - «Краснодар» 17:30
«Ахмат» - «Амкар» 21:30
18 июля (вторник)
«Локомотив» - «Арсенал» 19:30
«Спартак» - «Динамо» 19:30 («Арена Химки»)
2-й тур
21 июля (пятница)
«Анжи» - «Амкар» 19:30
22 июля (суббота)
ЦСКА - «Локомотив» 15:00
«Зенит» - «Рубин» 17:30
«Краснодар» - «Тосно» 20:00
23 июля (воскресенье)
«Уфа» - «Спартак» 15:00
«Динамо» - «Урал» 17:30
«Ростов» - «Ахмат» 20:00
24 июля (понедельник)
«Арсенал» - «СКА Хабаровск» 19:30
3-й тур
29 июля (суббота)
«СКА Хабаровск» – ЦСКА 15:00 («Арена ЦСКА»)
«Урал» - «Уфа» 15:00
«Рубин» - «Арсенал» 17:30
«Ахмат» - «Динамо» 20:00
30 июля (воскресенье)
«Амкар» - «Ростов» 15:00
«Локомотив» - «Анжи» 17:30
«Тосно» - «Зенит» 20:00
31 июля (понедельник)
«Спартак» - «Краснодар» 19:30
4-й тур
4 августа (пятница)
«Анжи» - «Ростов» 20:00
5 августа (суббота)
«Уфа» - «Ахмат» 15:00
«Динамо» - «Амкар» 17:30
«Локомотив» - «СКА Хабаровск» 20:00
6 августа (воскресенье)
«Арсенал» - «Тосно» 15:00
ЦСКА - «Рубин» 17:30
«Зенит» - «Спартак» 20:00
«Краснодар» - «Урал» 20:00
5-й тур
8 августа (вторник)
«СКА Хабаровск» - «Анжи» 11:00
«Амкар» - «Уфа» 17:30
9 августа (среда)
«Урал» - «Зенит» 17:30
«Тосно» – ЦСКА 20:00
«Спартак» - «Арсенал» 19:30
«Ростов» - «Динамо» 20:00
«Рубин» - «Локомотив» 20:00
10 августа (четверг)
«Ахмат» - «Краснодар» 20:00
6-й тур
12 августа (суббота)
«Уфа» - «Ростов» 15:00
ЦСКА - «Спартак» 17:30
«Анжи» - «Динамо» 20:00
13 августа (воскресенье)
«СКА Хабаровск» - «Рубин» 11:00
«Локомотив» - «Тосно» 17:30
«Краснодар» - «Амкар» 20:00
«Зенит» - «Ахмат» 20:00
14 августа (понедельник)
«Арсенал» - «Урал» 19:30
7-й тур
18 августа (пятница)
«Тосно» - «СКА Хабаровск» 19:30
19 августа (суббота)
«Урал» – ЦСКА 15:00
«Спартак» - «Локомотив» 17:30
«Рубин» - «Анжи» 20:00
20 августа (воскресенье)
«Амкар» - «Зенит» 15:00
«Динамо» - «Уфа» 17:30
«Ростов» - «Краснодар» 20:00
21 августа (понедельник)
«Ахмат» - «Арсенал» 20:00
8-й тур
25 августа (пятница)
«Анжи» - «Уфа» 20:00
26 августа (суббота)
«Арсенал» - «Амкар» 15:00
«Рубин» - «Тосно» 17:30
«Локомотив» - «Урал» 20:00
27 августа (воскресенье)
«СКА Хабаровск» - «Спартак» 11:00
ЦСКА - «Ахмат» 17:30
«Зенит» - «Ростов» 20:00
«Краснодар» - «Динамо» 20:00