Веснина пробилась в третий круг на турнире в Истбурне
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Российская теннисистка Елена Веснина вышла в третий круг турнира в Истбурне.
Во втором раунде Веснина обыграла представительницу Парагвая Веронику Сепеде-Ройг в двух сетах - 6:3, 6:3.
Матч продолжался 1 час и 8 минут. Елена выиграла четыре гейма на подаче соперницы.
За выход в четвертьфинал Веснина поспорит либо с датчанкой Каролиной Возняцки, либо с представительницей Японии Наоми Осакой.
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