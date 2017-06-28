«Марсель» вступил в борьбу за Головина

Как сообщает Football Club de Marseille, полузащитник московского ЦСКА Александр Головин может перебраться в чемпионат Франции.

Согласно источнику, к игроку сборной России проявляет интерес «Марсель», который рассчитывает пригласить его этим летом.

Ранее сообщалось, что за игрой 21-летнего хавбека следит лондонский «Арсенал», который отправил на Кубок конфедераций своих скаутов. При этом СМИ уверяют, что футболист может отправиться в «Халл Сити», который тренирует экс-наставник армейцев Леонид Слуцкий.

В минувшем сезоне Головин провел на клубном уровне 37 матчей, забил 3 гола и отдал 4 голевые передачи. Его трансферный лист оценивается в 5 млн евро, а контракт с ЦСКА рассчитан до 2021 года.

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