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Константин Сарсания: Ведем переговоры по очень серьезным иностранным игрокам

Источник:  Радио «Зенит»Комментарии

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания рассказал о планах питерского клуба на летнее трансферное окно.

Отметим, что сегодня состав команды пополнили сразу два игрока сборной России – Александр Ерохин и Дмитрий Полоз. Оба перебрались в «Зенит» из «Ростова».

«В ближайшие часы, а скорее даже в ближайшие дни, мы планируем приобрести еще одного россиянина. На этом трансферы отечественных футболистов в «Зенит» закончатся. В данный момент мы ведем переговоры по нескольким очень серьезным иностранным игрокам. Надеюсь, что в ближайшее время уже появится конкретная информация.

Сейчас Манчини нужно создать серьезную команду, которая должна стать боеспособной, конкурентоспособной в Европе и сможет выиграть чемпионат России. Мы подходим к выбору игроков серьезно и скрупулезно. Обязательно стоит ждать игроков европейского уровня. Но прямо сейчас нам нужно было укрепить российские позиции. Сильных игроков, к сожалению, не так много.

Есть круг футболистов из шести-семи человек, которые могут покинуть «Зенит». У каждого – индивидуальный случай и сейчас клуб решает этот вопрос. В Петербурге будет, практически, новая команда. Естественно, нужно время, чтобы построить ее, но Манчини прекрасно понимает, что его не так много», – цитирует Сарсанию Радио «Зенит».

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