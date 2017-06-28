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Барцокас станет новым главным тренером «Химок»

Источник:  Eurohoops.netКомментарии

Греческий специалист Георгиос Барцокас в ближайшее время возглавит «Химки».

На этом посту Георгиос сменит черногорца Душко Ивановича.

Напомним, 52-летний Барцокас работал в России с клубом «Локомотивом-Кубань». Он вывел команду в «Финал четырех» Евролиги сезона-2015/16. В прошлом сезоне он руководил «Барселоной», но был уволен за неудовлетворительные результаты.

Ранее сообщалось, что главным тренером «Химок» может стать экс-наставник сборной России и «Кливленда» Дэвид Блатт.

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