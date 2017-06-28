Хавбек «Црвены Звезды», которым интересовался «Спартак», станет игроком «Краснодара»

Как сообщает Blic Sport, полузащитник «Црвены Звезды» Михайло Ристич близок к переходу в «Краснодар».

Согласно источнику, трансфер 21-летнего игрока обойдется российскому клубу в 2 млн евро. При этом отмечается, что стороны уже согласовали все детали сделки.

Ранее сообщалось, что к хавбеку также проявляет интерес московский «Спартак».

В мицнувшем сезоне Ристич провел во всех турнирах 33 матча, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи.

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