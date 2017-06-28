Камерунский студент: Хочу изменить мнение иностранцев о России и Екатеринбурге

Камерунский студент Уральского федерального университета Фабрис Сатурнин Ницше Фоссо станет организатором презентации Екатеринбурга в качестве города, в котором пройдут матчи чемпионата мира.

Напомним, презентация состоится 2 июля в Санкт-Петербурге. Именно в этот день будет сыгран финал Кубка конфедераций.

– Почему ты согласился представлять Екатеринбург на Кубке конфедераций в Санкт-Петербурге?

– Это соревнование – одно из самых известных в мире. Моя специальность – это реклама и пиар. Мне интересно продвижение городов и регионов, хочется непосредственно принять в этом участие. Еще одна причина – приятно, когда иностранцу дается возможность рассказать о городе так, каким его вижу я. И могу сказать за всех иностранцев: то, что расскажу я, будет восприниматься серьезней и убедительней, чем если бы это сделал любой местный житель.

У иностранцев есть много стереотипов про Россию, но я живу здесь, я не вижу медведей на улицах, не вижу толпы людей, пьющих водку. Я хочу изменить мнение иностранцев о России и Екатеринбурге. В Питере я проведу три дня, там меня уже ждет команда – руководитель отдела маркетинга города, два специалиста по коммуникациям, всего – семь человек. В пятницу 30 июня у нас будет брифинг, аккредитация, последние наставления. Следующие дни мы будем заняты на конференциях и интервью, – заявил Ницше Фоссо в интервью Znak.com.