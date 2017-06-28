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В холдинге «Сумма» проводят обыски из-за подряда на строительство стадиона к ЧМ-2018

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Правоохранительные органы выявили масштабные факты хищения государственных средств, предусмотренных программой строительства объектов к чемпионату мира по футболу 2018 года. 

Дело было заведено по факту завышения объемов выполненных работ при подготовке площадки строительства, предназначенной для возведения футбольного стадиона в Калининграде. Сумма ущерба государству составляет более 500 миллионов рублей.

Сообщается, что в рамках уголовного дела проводятся обыски в правительстве Калининградской области и коммерческих организациях, входящих в холдинг «Сумма Групп», а также в самом холдинге.

По данным источников, обыски также проводятся по адресам мест жительства чиновников Калининградской области и представителей холдинга «Сумма Групп».

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