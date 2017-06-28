Максим Бузникин: Португалия – Чили? Встреча будет бескомпромиссной

Бывший нападающий сборной России Максим Бузникин поделился ожиданиями от предстоящей встречи сборных Португалии и Чили в рамках полуфинала Кубка конфедераций.

«Кому-то может показаться, что в предстоящем поединке фаворитами будут португальцы, однако для меня в этой игре нет фаворита. Думаю, что встреча будет бескомпромиссной, и местами в ней мы, возможно, увидим «рваный» темп», – цитирует Бузникина «Газета.ru».

Напомним, игра между командами состоится сегодня в Казани и стартует в 21.30 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.