Тимур Журавель: В «Ростове» была команда, но не было клуба. Теперь не будет ни того, ни другого
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Комментатор телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель высказался об уходе Александра Ерохина и Дмитрия Полоза в «Зенит».
Напомним, о трансфере игроков сборной России из «Ростова» в питерский клуб стало известно сегодня.
«Вот самое яркое доказательство того, что в «Ростове» была команда, но не было клуба. Теперь не будет ни того, ни другого», – написал Журавель на своей странице в Twitter.
вот самое яркое доказательство того, что в Ростове была команда, но не было клуба. а теперь не будет ни того, ни другого. https://t.co/HypaZe6NdC— ZhuraWell (@TimZhur) 28 июня 2017 г.
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