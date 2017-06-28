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Тимур Журавель: В «Ростове» была команда, но не было клуба. Теперь не будет ни того, ни другого

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Тимур Журавель высказался об уходе Александра Ерохина и Дмитрия Полоза в «Зенит».

Напомним, о трансфере игроков сборной России из «Ростова» в питерский клуб стало известно сегодня.

«Вот самое яркое доказательство того, что в «Ростове» была команда, но не было клуба. Теперь не будет ни того, ни другого», – написал Журавель на своей странице в Twitter.

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