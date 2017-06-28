«Анжи» объявил о переходе Багаева и Полуяхтова (фото)
Источник: ФК «Анжи»Комментарии
Как сообщает пресс-служба «Анжи», сегодня махачкалинский клуб заключил соглашения с двумя защитниками – Аланом Багаевым и Владимиром Полуяхтоввым.
Отмечается, что с первым игроком контракт рассчитан на два года. 26-летний Алан перешел в дагестанскую команду на правах свободного агента. Последним клубом Багаева была «Мордовия».
Багаев стал футболистом #Анжи https://t.co/nJnWME7Lx8 #СемьяАнжи pic.twitter.com/BkOfBmgblJ— ФК «Анжи» (@fc_anji) 28 июня 2017 г.
Что касается Полуяхтова, то его соглашение с «Анжи» действует до по системе «1+1». С сезона 2011/2012 27-летний защитник выступал за «Оренбург».
Полуяхтов — в #Анжи! https://t.co/ASUs4Zfx7i #СемьяАнжи pic.twitter.com/SB16TrAedi— ФК «Анжи» (@fc_anji) 28 июня 2017 г.
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