«Анжи» объявил о переходе Багаева и Полуяхтова (фото)

Как сообщает пресс-служба «Анжи», сегодня махачкалинский клуб заключил соглашения с двумя защитниками – Аланом Багаевым и Владимиром Полуяхтоввым.

Отмечается, что с первым игроком контракт рассчитан на два года. 26-летний Алан перешел в дагестанскую команду на правах свободного агента. Последним клубом Багаева была «Мордовия».

Что касается Полуяхтова, то его соглашение с «Анжи» действует до по системе «1+1». С сезона 2011/2012 27-летний защитник выступал за «Оренбург».

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