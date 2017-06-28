Алексей Касатонов: Надеюсь, будем наслаждаться игрой Еременко на «ВТБ-Арене»

Президент СКК «Парк Легенд» Алексей Касатонов, голосуя в акции «Советского спорта» «Харламов Трофи», отметил вратаря московского «Динамо» Александра Еременко.

– Хочу отметить вратаря динамовцев Александра Еременко, живьем видел почти все его домашние матчи. Прошлый сезон он провел отлично, преодолел полосу травм и неудач и вернулся на свой высочайший уровень. Александр тащил команду, она на равных сражалась в плей-офф с будущим обладателем Кубка Гагарина СКА. И не вина Еременко в поражении, динамовцам не хватило классных снайперов, способных забивать в решающие моменты.

Надеюсь, в новом сезоне увидеть Еременко и «Динамо» на нашей арене. Думаю, популярный хоккейный клуб преодолеет трудности. Возвращаться в Лужники – значит, сделать шаг в прошлое. Болельщики бело-голубых уже привыкли к комфортным условиям в «ВТБ - Ледовом дворце», им здесь нравится.