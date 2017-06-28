Владислав Гавриков: Остался в КХЛ, потому что моя карьера здесь идет по нарастающей

Защитник сборной России Владислав Гавриков рассказал, почему он отверг предложение из НХЛ и решил продолжить карьеру в КХЛ, перейдя из «Локомотива» в СКА.

- В «Коламбусе» были шокированы вашим решением остаться в КХЛ. К вам лично отношение после этого не поменялось?

- Большое спасибо «Коламбусу» за приглашение приехать, за то внимание, которое клуб мне уделил. Здесь все профессионалы, которые не первый год в хоккейном деле. Конечно, интересно в будущем попробовать свои силы в НХЛ, но сейчас цель - провести ближайшие два сезона на высоком уровне.

- Свое решение как объясните?

- Выбор был очень непростой, но вы же понимаете, что такие решения не принимаются в одиночку. У меня есть семья, близкие. Тем более карьера в КХЛ идет по нарастающей. Считаю, что расту как игрок, и, надеюсь, этот прогресс продолжится в СКА. Посмотрите на защитную линию клуба: выдержать такую конкуренцию и получить много игрового времени – серьезный вызов. И через два года, когда придет время принимать новое решение, я буду только сильнее.