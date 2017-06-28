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Экс-защитник «Зенита» перешел в «Енисей» (фото)

Источник:  ФК «Енисей»Комментарии

Как сообщает пресс-служба «Енисея», сегодня состав красноярской команды пополнил 23-летний защитник Давид Мильдзихов.

Отмечается, что соглашение игрока с российским клубом рассчитано на два года.

Ранее футболист выступал за астраханский «Волгарь», новокузнецкий «Металлург» и иркутский «Байкал». Последней командой защитника стал «Зенит-2», за который в сезоне 2016/2017 Давид провел 21 матч и забил 2 гола.

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